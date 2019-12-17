И. Воробьёв: очень плохо вошли в первый матч после паузы

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (4:3 Б).



«Первая игра после паузы, очень плохо в неё вошли. О первом периоде серьезно поговорили. Второй был рабочий, хороший. По буллитам выиграли. Рады, что взяли два очка.



Было ли неожиданным сильно начало от соперника? Да не было неожиданности, мы знали, как играет «Нефтехимик», что команда быстрая, подвижная. Ещё раз повторюсь – неожиданности в этом не было. Неожиданность была в том, что мы не смогли в начале матча ничего противопоставить.



Бирюков не доиграл матч? Сейчас врачи смотрят, есть повреждение верхней части тела, пока ничего сказать не могу», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» отыгрался со счёта 1:3 и победил «Нефтехимик» по буллитам