Салливан: Малкин — один из лучших игроков поколения, а 400 голов — новое доказательство

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:1) поделился мнением о достижении российского форварда Евгения Малкина, которому покорился рубеж в 400 шайб за карьеру в клубе и лиге. Юбилейную шайбу Малкин забросил, поразив пустые ворота.

«Мне всё равно, как это было достигнуто. 400 голов — это безумно много для этой лиги. Это свидетельство того, каким игроком он является и что он сделал за то время, которое провёл в «Питтсбурге». Малкин остаётся одним из лучших игроков своего поколения. И сегодняшняя веха просто становится новым доказательством того, насколько он хорош», — приводятся слова Салливана в «твиттере» Pens Inside Scoop.

Малкин стал седьмым российским игроком, забросившим 400 шайб за карьеру в НХЛ