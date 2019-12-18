Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Салливан: Малкин — один из лучших игроков поколения, а 400 голов — новое доказательство

Салливан: Малкин — один из лучших игроков поколения, а 400 голов — новое доказательство
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (4:1) поделился мнением о достижении российского форварда Евгения Малкина, которому покорился рубеж в 400 шайб за карьеру в клубе и лиге. Юбилейную шайбу Малкин забросил, поразив пустые ворота.

«Мне всё равно, как это было достигнуто. 400 голов — это безумно много для этой лиги. Это свидетельство того, каким игроком он является и что он сделал за то время, которое провёл в «Питтсбурге». Малкин остаётся одним из лучших игроков своего поколения. И сегодняшняя веха просто становится новым доказательством того, насколько он хорош», — приводятся слова Салливана в «твиттере» Pens Inside Scoop.

Малкин стал седьмым российским игроком, забросившим 400 шайб за карьеру в НХЛ
Малкин обогнал Ковалёва! Он четвёртый русский бомбардир в истории НХЛ
Выше только Могильный, Фёдоров и Овечкин.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019