Гарипов: у Квартальнова все игроки выкладываются из-за страха потерять место в составе

Вратарь «Авангарда» Эмиль Гарипов рассказал о работе с Зинэтулой Билялетдиновым и Дмитрием Квартальновым в «Ак Барсе».

«Билялетдинов для меня – родной человек. Я очень ценю всё то, что он сделал для меня. Он воспитал меня, буквально вогнал в голову, что я должен быть честным, быть профессионалом. Он меня тренировал не только на льду, но и в жизни, работал над моим поведением, давал понять, что я пример для многих людей. У него жёсткая дисциплина, он очень честный, порядочный человек. Он всегда говорит прямо и никогда – за глаза. Я могу много про него говорить, это величайший специалист. Восхождение казанского хоккея, победы «Ак Барса» ассоциируются с ним, как ни крути. Да, была победа в 1998 году, но в топ-клубы «Ак Барс» вывел именно Билялетдинов.

Авторитет у него огромный, и эта харизма чувствовалась каждый раз, когда он заходил в раздевалку. Сразу было понятно, что он требовал. Вот я никогда в жизни не вникал в тактику команды на собраниях, а Билялетдинов всё так объяснял, что даже вратарь понимал, например, как «Ак Барс» будет выходить из обороны в атаку. Он всё разжёвывал и кидал в рот. Вы же видели, как «Ак Барс» играл при Билялетдинове? Зинэтула Хайдярович забирал сильные качества других команд, сводил их на нет. В этом была сила его «Ак Барса». Мы могли в регулярке с командой сыграть в одном стиле, а в плей-офф перестроиться. У нас на каждую игру была другая тактика.

Квартальнов? У него много молодых ребят, большая скамейка в любом клубе. Ты ошибаешься – ты не играешь. Ты не лёг под шайбу – ты не выходишь на следующий матч. Все выкладываются из-за страха потерять место в составе», — сказал Гарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Гарипов: у Хартли атака начинается с вратаря. Так раньше Гвардиола в «Барселоне» играл