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Главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе побил клубный рекорд Хичкока

Главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе побил клубный рекорд Хичкока
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли.

Главный тренер «Блюз» Крэйг Берюбе провёл 100-й матч в этой должности и одержал 61-ю победу. В истории клуба ещё никто не проходил этот отрезок так успешно, хотя «Сент-Луис» тренировали такие специалисты, как Скотти Боумэн, Джоэль Кенневилль, Кен Хичкок, Эл Арбор и Майк Кинэн. Предыдущий рекорд (60 побед) принадлежит Хичкоку.

Берюбе, 19 ноября 2018 года назначенный сначала временным главным тренером, завоевал вместе с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли в минувшем сезоне НХЛ. Летом 2019 года специалист заключил новый трёхлетний контракт.

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