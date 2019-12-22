Главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе побил клубный рекорд Хичкока

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли.

Главный тренер «Блюз» Крэйг Берюбе провёл 100-й матч в этой должности и одержал 61-ю победу. В истории клуба ещё никто не проходил этот отрезок так успешно, хотя «Сент-Луис» тренировали такие специалисты, как Скотти Боумэн, Джоэль Кенневилль, Кен Хичкок, Эл Арбор и Майк Кинэн. Предыдущий рекорд (60 побед) принадлежит Хичкоку.

Берюбе, 19 ноября 2018 года назначенный сначала временным главным тренером, завоевал вместе с «Сент-Луисом» Кубок Стэнли в минувшем сезоне НХЛ. Летом 2019 года специалист заключил новый трёхлетний контракт.

Главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе подписал с клубом трёхлетний контракт