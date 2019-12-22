Хоккеисты «Спартака» приехали на матч с «Барысом» на ретроавтомобилях. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» примет в Москве «Барыс». Встреча состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 17:15 мск.



Хоккеисты и тренерский штаб московского клуба приехали на матч на автомобилях ГАЗ-24 «Волга».

Посмотреть видео можно на странице «Спартака» в «Твиттере».



«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 38 матчах регулярного чемпионата подопечные Олега Знарка набрали 47 очков. В предыдущей встрече столичная команда обыграла ХК «Сочи» — 5:4 ОТ.



На предстоящий матч команда Знарка выйдет в следующем составе:



Гудачек (Беспалов);

Херсли — Мусин, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;

Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Цыплаков;

Кутейкин — Тришин, Котляревский — Юньков — Хохлачёв;

Кулик, Никишин, Талалуев — Столяров — Кокарев.