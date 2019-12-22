Хоккеисты «Спартака» приехали на матч с «Барысом» на ретроавтомобилях. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» примет в Москве «Барыс». Встреча состоится сегодня, 22 декабря, начало — в 17:15 мск.
Хоккеисты и тренерский штаб московского клуба приехали на матч на автомобилях ГАЗ-24 «Волга».
Посмотреть видео можно на странице «Спартака» в «Твиттере».
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 38 матчах регулярного чемпионата подопечные Олега Знарка набрали 47 очков. В предыдущей встрече столичная команда обыграла ХК «Сочи» — 5:4 ОТ.
На предстоящий матч команда Знарка выйдет в следующем составе:
Гудачек (Беспалов);
Херсли — Мусин, Фёдоров — Ганзл — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Цыплаков;
Кутейкин — Тришин, Котляревский — Юньков — Хохлачёв;
Кулик, Никишин, Талалуев — Столяров — Кокарев.
- 22 декабря 2019
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