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Кучеров вышел на 19-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян, обогнав Каменского

Кучеров вышел на 19-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян, обогнав Каменского
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал две результативные передачи в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (6:1).

Первый результативный пас стал для нападающего 500-м очком в чемпионатах НХЛ. Кучеров стал 20-м россиянином, достигшим этой отметки. Всего на счету Кучерова стало 502 (201+301) балла в 481 матче.

Таким образом, Кучеров вышел на 19-е место в истории лиги среди россиян, превзойдя результат Валерия Каменского (501). 18-ю позицию в списке с 517 очками занимает Александр Сёмин.

Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1247), второе место занимает Сергей Фёдоров (1179). Тройку лучших замыкает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (1033).

Малкин вышел на третье место по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков
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