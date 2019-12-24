Кучеров вышел на 19-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян, обогнав Каменского

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал две результативные передачи в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (6:1).

Первый результативный пас стал для нападающего 500-м очком в чемпионатах НХЛ. Кучеров стал 20-м россиянином, достигшим этой отметки. Всего на счету Кучерова стало 502 (201+301) балла в 481 матче.

Таким образом, Кучеров вышел на 19-е место в истории лиги среди россиян, превзойдя результат Валерия Каменского (501). 18-ю позицию в списке с 517 очками занимает Александр Сёмин.

Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1247), второе место занимает Сергей Фёдоров (1179). Тройку лучших замыкает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (1033).