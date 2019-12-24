Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Макгрэн: тренер канадцев на МЧМ сажал в запас Овечкина, когда работал в «Вашингтоне»

Макгрэн: тренер канадцев на МЧМ сажал в запас Овечкина, когда работал в «Вашингтоне»
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель Toronto Star Кевин Макгрэн прокомментировал методы работы главного тренера сборной Канады на МЧМ-2020 Дейла Хантера.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года

«МЧМ может быть непростым турниром для канадских парней. Вся Канада придаёт этому турниру очень большое значение — оно намного больше, чем для болельщиков других команд. Если Канада проиграет, уровень разочарования будет огромным. Так произошло в прошлом году, когда канадцы проиграли в четвертьфинале сборной Финляндии. Что касается Дейла Хантера, то он выглядит спокойным, но он способен любому хоккеисту сократить игровое время. Однажды он снял с игры Александра Овечкина, причём счёт был 2:1, а это был матч плей-офф», — отметил Макгрэн.

«Каждый хоккеист хочет играть. Меня несколько раз за карьеру сажали в запас, и каждый раз после этого я выходил и играл усерднее», — парировал Дейл Хантер.

Напомним, что Хантер — известный в прошлом тафгай, набравший за 20 сезонов в НХЛ более 3500 минут штрафа. В «Вашингтоне» он проработал часть сезона-2011/12, сменив уволенного по ходу регулярного чемпионата Брюса Будро, и запомнился болельщикам тем, что ставил в звено к Овечкину силовиков Джея Бигла и Джоя Крэбба.

Макгрэн: канадские методы работы с молодёжью устарели, игроки из Европы — зло
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019