Макгрэн: тренер канадцев на МЧМ сажал в запас Овечкина, когда работал в «Вашингтоне»

Обозреватель Toronto Star Кевин Макгрэн прокомментировал методы работы главного тренера сборной Канады на МЧМ-2020 Дейла Хантера.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года
«МЧМ может быть непростым турниром для канадских парней. Вся Канада придаёт этому турниру очень большое значение — оно намного больше, чем для болельщиков других команд. Если Канада проиграет, уровень разочарования будет огромным. Так произошло в прошлом году, когда канадцы проиграли в четвертьфинале сборной Финляндии. Что касается Дейла Хантера, то он выглядит спокойным, но он способен любому хоккеисту сократить игровое время. Однажды он снял с игры Александра Овечкина, причём счёт был 2:1, а это был матч плей-офф», — отметил Макгрэн.
«Каждый хоккеист хочет играть. Меня несколько раз за карьеру сажали в запас, и каждый раз после этого я выходил и играл усерднее», — парировал Дейл Хантер.
Напомним, что Хантер — известный в прошлом тафгай, набравший за 20 сезонов в НХЛ более 3500 минут штрафа. В «Вашингтоне» он проработал часть сезона-2011/12, сменив уволенного по ходу регулярного чемпионата Брюса Будро, и запомнился болельщикам тем, что ставил в звено к Овечкину силовиков Джея Бигла и Джоя Крэбба.
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