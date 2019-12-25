Кравчук: история Овечкина говорит о глубоком кризисе Матчей звёзд

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о возможном отказе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина от участия в Матче звёзд НХЛ 2020 года.
«Если говорить откровенно, то истории Овечкина и ряда других звёзд НХЛ, которые не горят желанием участвовать в звёздных выходных, говорят о глубоком кризисе таких матчей. О причинах такого явления можно лишь догадываться. Кто-то говорит, что НХЛ запуталась в форматах — матчи сборных дивизионов, наверное, не так интересны, как, например, матчи Северной Америки против остального мира.
Другие полагают, что у болельщиков уже нет того пиетета к звёздам, который был во времена Уэйна Гретцки, Марио Лемье или Марка Мессье. Третьи считают, что сам формат звёздных матчей, когда забивается по два десятка голов и нет борьбы, никого не возбуждает. На мой взгляд, должен существовать какой-то консерватизм в формате. Традиции всегда добавляют интереса, заставляют за событием следить», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.
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