Кравчук: история Овечкина говорит о глубоком кризисе Матчей звёзд

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о возможном отказе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина от участия в Матче звёзд НХЛ 2020 года.

«Если говорить откровенно, то истории Овечкина и ряда других звёзд НХЛ, которые не горят желанием участвовать в звёздных выходных, говорят о глубоком кризисе таких матчей. О причинах такого явления можно лишь догадываться. Кто-то говорит, что НХЛ запуталась в форматах — матчи сборных дивизионов, наверное, не так интересны, как, например, матчи Северной Америки против остального мира.

Другие полагают, что у болельщиков уже нет того пиетета к звёздам, который был во времена Уэйна Гретцки, Марио Лемье или Марка Мессье. Третьи считают, что сам формат звёздных матчей, когда забивается по два десятка голов и нет борьбы, никого не возбуждает. На мой взгляд, должен существовать какой-то консерватизм в формате. Традиции всегда добавляют интереса, заставляют за событием следить», — цитирует Кравчука Russia-Hockey.

Овечкин не уверен, что примет участие в Матче звёзд НХЛ—2020