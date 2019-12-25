Апальков: буду счастлив вернуться в «Локомотив», когда в меня здесь будут верить

Нападающий московского «Динамо» Даниил Апальков в «Инстграме» опубликовал обращение к болельщикам «Локомотива» после обмена из ярославского клуба в стан бело-голубых.
«Обращение к болельщикам ХК «Локомотив». За все сезоны, начиная с 2011 г., проведённые мною в «Локомотиве» ни разу не пожалел, что судьба меня привела в этот город и в эту команду. И город и болельщики стали мне родные. Вы лучшие! И это не банальная фраза, Вы на самом деле лучшие! «Локомотив» и Ярославль навсегда в моём сердце.
Я старался биться за команду в каждом из сыгранных мною в «Локомотиве» матче. Обмен — это издержки профессии хоккеиста, но как говорят «никогда не говори никогда» и я буду только счастлив, когда здесь будут верить в меня, вернуться обратно.
Желаю болельщикам как можно быстрее дождаться Кубка Гагарина завоёванного «Локомотивом»! А те, кто не хотят меня видеть в составе команды, видимо не знакомы с жизненной фразой о том, чего не может быть у тех, кто утрачивает своё прошлое. Удачи всем! Ваш Апал40», — написал Апальков.
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