Стали известны составы ЦСКА и «Динамо» на московское дерби

Стали известны составы ЦСКА и «Динамо» на московское дерби, информируют команды в «Твиттере». Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится сегодня, 25 декабря, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Киселевич — Нестеров, Капризов — Кемпе — Григоренко;

Науменков — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Дальбек — Робинсон, Слепышев — Карнаухов — Калинин;

Блажиевский, Мамин — Попов — Толчинский.



«Динамо» Москва:



Бочаров (Кузнецов);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Тарасов — Полыгалов — Афиногенов;

Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Огурцов — Григорьев, Моисеев — Панкратов — Муранов.