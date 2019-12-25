Стали известны составы ЦСКА и «Динамо» на московское дерби
Стали известны составы ЦСКА и «Динамо» на московское дерби, информируют команды в «Твиттере». Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится сегодня, 25 декабря, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Киселевич — Нестеров, Капризов — Кемпе — Григоренко;
Науменков — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;
Дальбек — Робинсон, Слепышев — Карнаухов — Калинин;
Блажиевский, Мамин — Попов — Толчинский.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Кузнецов);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Лямин — Зайцев, Тарасов — Полыгалов — Афиногенов;
Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;
Огурцов — Григорьев, Моисеев — Панкратов — Муранов.
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