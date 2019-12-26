Минское «Динамо» подтвердило расставание с защитником Майоне

Минское «Динамо» приняло решение не заключать полноценный контракт с защитником Мэтью Майоне, сообщает пресс-служба белорусского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
С начала сезона Майоне выступал за «Куньлунь Ред Стар», но на фоне низкой статистики (три результативные передачи в 16 матчах) контракт с канадцем был разорван. 13 декабря минское «Динамо» заключило с 29-летним защитником пробный контракт.
Канадец сыграл за «зубров» три матча, в которых нанёс пять бросков по воротам и заработал показатель полезности «-1». По итогам просмотра с защитником решено не заключать полноценное соглашение.
Уроженец Торонто выступал в хоккейной лиге Онтарио, но в НХЛ пробиться так и не сумел. В итоге Майоне перебрался в Словакию, а затем и в Финляндию. После успешного выступления в Финляндии он получил приглашение от клуба КХЛ «Динамо» (Рига). В сезоне-2017/18 он в 58 матчах набрал 46 (11+35) очков.
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