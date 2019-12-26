Стал известен состав сборной Чехии на матч с Россией на МЧМ-2020
Сегодня, 26 декабря, в Чехии стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча и лайв-трансляцию матча.
Стал известен состав сборной Чехии на матч с Россией:
Достал (Паржик);
Кликорка — Забрански, Тёплый — Пекар — Еник;
Кучерик — Кубичек, Пытлик — Лауко — Шир;
Гас — Дайчар, Рашка — Чайка — Мышак;
Павел — Шик — Блюмель.
Сборные России и Чехии встречались на молодёжных чемпионатах мира 19 раз. Россияне выиграли 15 матчей, в том числе и на прошлом чемпионате мира. В Канаде подопечные Брагина обыграли чехов со счётом 2:1.
Судьи, месть и «наброс» Ржиги. Почему матч Россия – Чехия вряд ли закончится миром
Стычки, странные свистки, обструкция трибун – этого можно ожидать от первой игры россиян на МЧМ в Остраве.
- 26 декабря 2019
-
16:09
-
15:59
-
15:55
-
15:30
-
15:23
-
15:15
-
15:05
-
14:53
-
14:20
-
14:10
-
14:01
-
14:00
-
13:43
-
13:36
-
13:31
-
13:15
-
13:03
-
13:00
-
12:32
-
12:15
-
12:04
-
12:00
-
11:36
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:09
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:12
-
09:03
-
09:00
-
08:14
Партнерский контент