Стал известен состав сборной Чехии на матч с Россией на МЧМ-2020

Сегодня, 26 декабря, в Чехии стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года. В дебютный день турнира будет сыграно четыре встречи. Сборная России стартует встречей с командой Чехии, начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча и лайв-трансляцию матча.



Стал известен состав сборной Чехии на матч с Россией:



Достал (Паржик);

Кликорка — Забрански, Тёплый — Пекар — Еник;

Кучерик — Кубичек, Пытлик — Лауко — Шир;

Гас — Дайчар, Рашка — Чайка — Мышак;

Павел — Шик — Блюмель.



Сборные России и Чехии встречались на молодёжных чемпионатах мира 19 раз. Россияне выиграли 15 матчей, в том числе и на прошлом чемпионате мира. В Канаде подопечные Брагина обыграли чехов со счётом 2:1.