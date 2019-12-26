«Команда меня не ценит». Тригубчак больше не будет работать на матчах «Салавата Юлаева»

Спортивная журналистка Ульяна Тригубчак прокомментировала скандал с защитником «Салавата Юлаева» Григорием Паниным и заявила, что больше не будет работать на матчах уфимского клуба.
«Не думала, что мой мотивационный пост доведёт Панина до СПЧ. Такая реакция слишком жёсткая для обычной в мире спорта ситуации. Мы тут обычно ссоримся и миримся без участия прокуратуры, даже если кто-то нарушил формальные правила и распорядки. Это спорт, эмоции… Грише, так же как мне, небезразличны результаты „Салавата“, потому он и сказал такую глупость на мою провокацию, которая была сказана только для того, чтобы встряхнуть команду. Думаю, что у капитана достаточно ума замечать не только глубину моего декольте, но и мои многочисленные проекты в СМИ или такие проекты, как „Новая Атланта“. Очень надеюсь, что органы не будут слишком серьёзно относиться к этой ситуации, в которой мы с Паниным спокойно разберёмся сами.
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Ну и ещё одна важная новость. Я девушка, у которой есть гордость и чувство собственного достоинства, и после этой ситуации возвращаться в команду, где тебя не ценят, не вижу смысла. Но это не значит, что я бросаю клуб. Клуб — это не отдельные игроки, это большая семья, которая останется навсегда в моем зелёном сердце. Любила и буду любить, обиды не держу, если только на отдельных личностей», — написала Тригубчак в своём «инстаграме».
- 26 декабря 2019
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