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СКА подтвердил обмен Рундблада в «Сочи»

СКА подтвердил обмен Рундблада в «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Клубы СКА и «Сочи» провели обмен, сообщает пресс-служба питерского клуба. В команду из Краснодарского края отправляется защитник петербуржцев Давид Рундблад, «армейцы» получат денежную компенсацию. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В сезоне-2019/2020 шведский хоккеист отыграл в 25 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На его счету две заброшенные шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «-6» и 10 минутах штрафного времени.

29-летний защитник проводит третий сезон в КХЛ. В лиге в 120 матчах набрал 39 (13+26) очков с показателем полезности «+37».

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 60 очков в 42 матчах. «Сочи» (37) — на девятом месте, и отставание от зоны плей-офф составляет уже девять очков.

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