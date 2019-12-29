Мифтахов: ничего не понял в моменте с травмой Лафренье. Жаль, что такой игрок выбывает

Голкипер сборной России Амир Мифтахов подвёл итоги матча с командой Канады (6:0) на МЧМ-2020.



«Слышал, что это самая крупная победа России над Канадой в истории МЧМ, приятно. Но нам даже в раздевалке говорили, чтобы не следили за счётом, он всегда 0:0. Продолжаем играть дальше, и всё. Мы уже остыли после игры с Канадой. Матч прошёл, идём дальше. Турнир только начинается, две игры прошло. Нам нужно просто зацепиться за такую игру.



Что случилось с Лафренье? Он пытался меня обыграть, я не дал ему забить. Шайба была рядом со мной, мне нужно было её контролировать. Поэтому я не видел его действия, как он упал, даже не понял ничего. Конечно, жаль, что такой игрок выбывает, интересно было бы за ним следить дальше.



Мы заставили замолчать канадских болельщиков? Во-первых, это нас заводило. Во-вторых, большое спасибо нашим болельщикам, которые сюда приехали нас поддерживать. Их было отлично слышно всю игру, и это очень важно. Они нас гнали вперёд, это так и было», — передаёт слова Мифтахова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В матче с Россией снова «сломалась» звезда МЧМ. Канадца Лафренье со льда уводили под руки Неужели для будущего первого номера драфта НХЛ этот турнир завершён?