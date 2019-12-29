Сборная Канады впервые в ХХI веке проиграла матч МЧМ всухую

Сборная России победила команду Канады с разгромным счётом 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Таким образом, впервые в ХХI веке канадцы провели матч, не забив сопернику ни одной шайбы.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

В последний раз Канада сыграла таким образом 27 декабря 1998 года. Тогда их соперником была команда Словакии, и матч завершился со счётом 0:0. Команды встречались на стадии группового этапа.

Подопечные Валерия Брагина открыли счёт на второй минуте встречи, точным броском отметился нападающий Александр Хованов. Вскоре преимущество россиян на табло удвоил форвард Павел Дорофеев. На 14-й минуте сборная России забросила третью шайбу, автором гола стал нападающий Никита Ртищев. На старте второго периода шайбу забросил форвард Никита Александров. До перерыва россияне забили ещё дважды усилиями Егора Соколова и Григория Денисенко. Третий период прошёл без голов. Отыграл «на ноль» голкипер россиян Амир Мифтахов.