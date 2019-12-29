Сборная России обновила серию рекордов в матче с Канадой на МЧМ-2020

Вчера, 28 декабря, сборная России победила команду Канады с разгромным счётом 6:0 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Ранее российская сборная проиграла команде Чехии (3:4), а канадцы обыграли сборную США (6:4).
В этом матче сборная России обновила целую серию рекордов в истории противостояния. Российская команда впервые за 30 лет выиграла первый период со счётом 3:0, а в итоге впервые в истории переиграла сборную Канады с разницей больше, чем «+2».
Помимо этого, российская команда одержала первую сухую победу в истории противостояния со сборной Канадой. Сборная Канады вообще впервые в 21 веке не забросила ни одной шайбы за матч. Последний раз это случалось с ними 27 декабря 1999 года, когда канадцы уступили в матче со сборной Словакии.
Также сборная России побила официальный рекорд СССР по самой крупной победе в истории противостояния, а для команды Канады это поражение и вовсе стало худшим за всю историю выступления на чемпионатах мира.
- 29 декабря 2019
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