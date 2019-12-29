Сборная России пропустила два гола за шесть секунд в матче с США на МЧМ-2020

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная России встречается с США (0:2, идёт второй период). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Подопечные Валерия Брагина пропустили две шайбы за шесть секунд. Сначала Артур Калиев реализовал большинство, а затем Амира Мифтахова огорчил Ник Робертсон. Российский вратарь пропустил первые шайбы на турнире.

Посмотреть видео гола Калиева можно в «твиттере» ИИХФ.

Состав США:



Найт (Вольф);

Самуэльссон — Харрис, Робертсон — Пинто — Вальстрём;

Миллер — Стастни, Зеграс — Друри — Калиев;

Джонс — Эмберсон, Бичер — Тюркотт — Кофилд;

Йорк, Бринк — Холл — Форд, Пивонка.



Состав России:



Мифтахов (Аскаров);

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.