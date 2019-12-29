Сборная России пропустила два гола за шесть секунд в матче с США на МЧМ-2020

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная России встречается с США (0:2, идёт второй период). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Подопечные Валерия Брагина пропустили две шайбы за шесть секунд. Сначала Артур Калиев реализовал большинство, а затем Амира Мифтахова огорчил Ник Робертсон. Российский вратарь пропустил первые шайбы на турнире.
Посмотреть видео гола Калиева можно в «твиттере» ИИХФ.
Состав США:
Найт (Вольф);
Самуэльссон — Харрис, Робертсон — Пинто — Вальстрём;
Миллер — Стастни, Зеграс — Друри — Калиев;
Джонс — Эмберсон, Бичер — Тюркотт — Кофилд;
Йорк, Бринк — Холл — Форд, Пивонка.
Состав России:
Мифтахов (Аскаров);
Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;
Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.
- 29 декабря 2019
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