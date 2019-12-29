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США — Россия: статистика второго периода матча молодёжного чемпионата мира — 2020

США — Россия: статистика второго периода матча молодёжного чемпионата мира — 2020
Хоккей 0

Сборная России провела второй период встречи с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею. Подопечные Валерия Брагина пропустили две шайбы за шесть секунд.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча США — Россия.

Статистика второго периода матча США — Россия:

Броски в створ: 7-9
Вбрасывания: 11-8
Штраф: 6-8
Реализация большинства: 1/3 — 0/2.

Состав США:

Найт (Вольф);
Самуэльссон — Харрис, Робертсон — Пинто — Вальстрём;
Миллер — Стастни, Зеграс — Друри — Калиев;
Джонс — Эмберсон, Бичер — Тюркотт — Кофилд;
Йорк, Бринк — Холл — Форд, Пивонка.

Состав России:

Мифтахов (Аскаров);
Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;
Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

Россия проиграла США на МЧМ и потеряла первое место в группе. LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — США на молодёжном чемпионате мира.
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