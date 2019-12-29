США — Россия: статистика второго периода матча молодёжного чемпионата мира — 2020

Сборная России провела второй период встречи с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею. Подопечные Валерия Брагина пропустили две шайбы за шесть секунд.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча США — Россия.



Статистика второго периода матча США — Россия:



Броски в створ: 7-9

Вбрасывания: 11-8

Штраф: 6-8

Реализация большинства: 1/3 — 0/2.



Состав США:



Найт (Вольф);

Самуэльссон — Харрис, Робертсон — Пинто — Вальстрём;

Миллер — Стастни, Зеграс — Друри — Калиев;

Джонс — Эмберсон, Бичер — Тюркотт — Кофилд;

Йорк, Бринк — Холл — Форд, Пивонка.



Состав России:



Мифтахов (Аскаров);

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

Россия проиграла США на МЧМ и потеряла первое место в группе. LIVE Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — США на молодёжном чемпионате мира.