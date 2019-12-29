Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная России проиграла США на молодёжном чемпионате мира 2020 года

Сборная России проиграла США на молодёжном чемпионате мира 2020 года
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В очередном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею сборная России проиграла команде США со счётом 1:3.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

Первый период оказался безголевым, а во втором игровом отрезке американцы огорчили команду Валерия Брагина дважды с интервалом в шесть секунд. Сначала Артур Калиев реализовал большинство, а затем отличился Ник Робертсон. В третьем игровом отрезке Калиев оформил дубль, на что сборная России ответила голом Александра Романова.

В первом матче на чемпионате мира подопечные Брагина уступили хозяевам турнира со счётом 3:4. В составе сборной России две шайбы забросил Егор Замула, ещё один результативный бросок на счету Василия Подколзина.

Вчера, 28 декабря, сборная России встречалась с командой Канады и одержала победу с разгромным счётом 6:0. В составе победителей шайбы забрасывали Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

U20 ЧМ-2020. Группа B
29 декабря 2019, воскресенье. 21:00 МСК
США U20
Окончен
3 : 1
Россия U20
1:0 Калиев (Зеграс, Кофилд) – 36:41' (5x4)   2:0 Робертсон (Вальстрём) – 36:47' (5x5)   3:0 Калиев (Зеграс, Друри) – 41:20' (5x5)   3:1 Романов (Александров, Журавлёв) – 43:04' (5x5)
Судьи пропустили грязный удар Вальстрёма. Наши парни решили мстить, был даже удар головой
Кирилл Марченко едва не получил сотрясение. Дело могло закончиться массовой дракой.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019