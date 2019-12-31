Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 30 декабря 2019 года

30 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги был сыгран один матч, в котором приняли участие трое российских хоккеистов.

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Россиянин провёл на льду 17 минут 52 секунды, нанёс пять бросков, набрал 3 (2+1) очка и закончил матч с показателем полезности «+2». Форвард «Оттавы» Артём Анисимов и Владислав Наместников результативными действиями не отметились, при этом Владислав стал лучшим игроком матча по силовым приёмам (семь хитов), а Анисимов провёл больше всех времени на льду среди нападающих «Сенаторз» (18 минут и 49 секунд).

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Анисимов (н) «Оттава» 0+0 -1 0 0 0 0 43% 18.49 Наместников (н) «Оттава» 0+0 0 0 0 7 0 100% 17.06 Малкин (н) «Питтсбург» 2+1 +2 4 5 0 1 45% 17.52