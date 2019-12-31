Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 30 декабря 2019 года
30 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги был сыгран один матч, в котором приняли участие трое российских хоккеистов.
Одним из главных героев встречи стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Россиянин провёл на льду 17 минут 52 секунды, нанёс пять бросков, набрал 3 (2+1) очка и закончил матч с показателем полезности «+2». Форвард «Оттавы» Артём Анисимов и Владислав Наместников результативными действиями не отметились, при этом Владислав стал лучшим игроком матча по силовым приёмам (семь хитов), а Анисимов провёл больше всех времени на льду среди нападающих «Сенаторз» (18 минут и 49 секунд).
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|43%
|18.49
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|0
|7
|0
|100%
|17.06
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|2+1
|+2
|4
|5
|0
|1
|45%
|17.52
Лидер «Питтсбурга» Гюнцель получил травму, когда забрасывал шайбу. Видео
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