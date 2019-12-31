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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 30 декабря 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 30 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

30 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги был сыгран один матч, в котором приняли участие трое российских хоккеистов.

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Россиянин провёл на льду 17 минут 52 секунды, нанёс пять бросков, набрал 3 (2+1) очка и закончил матч с показателем полезности «+2». Форвард «Оттавы» Артём Анисимов и Владислав Наместников результативными действиями не отметились, при этом Владислав стал лучшим игроком матча по силовым приёмам (семь хитов), а Анисимов провёл больше всех времени на льду среди нападающих «Сенаторз» (18 минут и 49 секунд).

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Анисимов (н)«Оттава»0+0-1000043%18.49
Наместников (н)«Оттава»0+000070100%17.06
Малкин (н)«Питтсбург»2+1+2450145%17.52
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