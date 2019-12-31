Стал известен состав молодёжной сборной Германии на матч с Россией на чемпионате мира

Стал известен состав сборной Германией на матч с командой России на групповом этапе молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года, информирует Международная федерация хоккея.
Встреча Россия — Германия, состоится сегодня, 31 декабря, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Состав сборной Германии:
Хане (Анчичка);
Зайдер— Мик, Бокк— Енцш— Шюц;
Хюттль— Вирт, Петерка— Штюцле— Райхель;
Дерш— Масс, Лобах— Шинко— Киндер;
Хайнцингер, Валенти— Флейшер— Бруне, Нейенхёйс
Чтобы пробиться в плей-офф, российской команде необходимо обязательно обыгрывать команду Германии. Победа в основное время, в дополнительное или даже в серии послематчевых бросков выведет россиян в плей-офф. В противном случае российская команда впервые в истории будет бороться за выживание.
- 31 декабря 2019
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