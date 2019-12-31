Стал известен состав сборной России на матч с Германией на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной России на матч с командой Германией на групповом этапе молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года, информирует Международная федерация хоккея.

Встреча Россия — Германия, состоится сегодня, 31 декабря, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав сборной России:

Аскаров (Мифтахов);

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Грошев — Соркин — Круглов

Чтобы пробиться в плей-офф, российской команде необходимо обязательно обыгрывать команду Германии. Победа в основное время, в дополнительное или даже в серии послематчевых бросков выведет россиян в плей-офф. В противном случае российская команда впервые в истории будет бороться за выживание.

Капитан сборной Германии: русские могут вылететь, если проиграют? Нам это безразлично