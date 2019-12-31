Денисенко — о матче с Германией: нужно не думать о напряжении, выйти расслабленными
Капитан сборной России Григорий Денисенко поделился ожиданиями от встречи с командой Германии на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Нужно не думать о напряжении, выходить расслабенными и уверенными. Главное — сыграть дисциплинированно, друг за друга, и всё получится. Все соперники — хорошие ребята, скоростные, быстрые. Нужно просто шайбу быстрее двигать, и всё получится», — рассказал Денисенко в эфире «Матч ТВ».
Россия обыгрывает Германию в битве за четвертьфинал МЧМ! LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Германия на молодёжном чемпионате мира.
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