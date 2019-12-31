Сборная России реализовала первое большинство на МЧМ-2020 с 16-й попытки

Сборная России реализовала большинство во втором периоде матча с командой Германии, заброшенной шайбой отметился нападающий Григорий Денисенко. Таким образом, россияне забили свой первый гол в большинстве на МЧМ-2020, сумев реализовать численное преимущество с 16-й попытки. Сборная России стала последней командой на турнире, реализовавшей большинство.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Германия.



Состав сборной России:



Аскаров (Мифтахов);

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Грошев — Соркин — Круглов.



Состав сборной Германии:



Хане (Анчичка);

Зайдер — Мик, Бокк — Енцш — Шюц;

Хюттль — Вирт, Петерка — Штюцле — Райхель;

Дершм — Масс, Лобах — Шинко — Киндер;

Хайнцингер, Валенти — Флейшер — Бруне, Нейенхёйс.