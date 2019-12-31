Брагин: с вратарями будем думать. Есть тренер Хабибулин, который им как отец

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвёл итоги матча с Германией (6:1) на МЧМ-2020.



«Когда крупный счёт стал, то начали немного неправильно играть, пытаться очки набрать. Это нужно немного поправить. А так я скажу, что мы просто выглядели свежее и качественнее играли. Соперник играл вчера, а мы отдохнули. Спокойно вышли на сегодняшний матч.



Перед игрой провели короткое собрание и спокойно объяснили, что всё только начинается. Объяснили, что не четыре игры предварительного этапа у нас, а три. А сегодня матч плей-офф уже был. Нужно было спокойно выходить и играть.



Множество удалений? Да. Вчера мы опять разговаривали. Но я ещё раз скажу, что счёт позволял. С другой стороны, в меньшинстве поиграли и поработали неплохо. Ничего не пропустили.



Установки по большинству сработали? Вы сами видели. В плане тактики. Особенно два периода, всё шло нормально. А третий период пошёл уже такой… Кто-то хотел забить, кто-то на себя стал побольше играть. Он уже был не определяющий.



Идея разбить „питерское“ звено сработала. Поменяли, потому что центральному форварду там немного другие качества нужны.



Что дальше с вратарями — будем думать. Есть тренер вратарей Хабибулин, который им как отец. Обсудим и примем решение.



Переезд это немного некомфортно. Завтра у нас будем там тренировка. Посмотрим», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Вынесли немцев, почти как Канаду! Сборная России готова биться за медали МЧМ Главным героем встречи стал Кирилл Марченко, набравший 5 очков.