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Соколов: арена в Тршинеце нравится больше, чем в Остраве. Здесь трибуны как в Канаде

Соколов: арена в Тршинеце нравится больше, чем в Остраве. Здесь трибуны как в Канаде
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной России Егор Соколов поделился ожиданиями от четвертьфинала чемпионата мира с командой Швейцарии.

«Не важно, с кем играть в плей-офф, тут любой соперник хороший. Швейцарцы вчера доказали это, обыграв финнов 5:2. Будем готовиться к ним, проходных матчей нет. В сборной Швейцарии знаю Валентина Нуссбаумера, он в моей лиге играет. Ещё есть Тим Берни, мы с ним в лагере «Коламбуса» пересекались.

Арена в Тршинеце мне понравилась даже больше, чем в Остраве. Здесь трибуны прямо вокруг тебя, как в Канаде, приятно играть в такой обстановке. Надеюсь, завтра будет полный стадион. Главное перед матчем со Швейцарией настрой? Соглашусь. С чехами, возможно, его не хватило, где-то трибуны поджали. Но это уже в прошлом, мы готовимся к швейцарцам. Их матч с финнами пока не удалось посмотреть, сделаем это сегодня вечером либо завтра утром.

На тренировке меня не наигрывали в большинстве. Не знаю, хорошо это или плохо. Это тренерское решение, я не буду его оспаривать», — передаёт слова Соколова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Канада уже в полуфинале. В остальных парах тоже есть явные фавориты, но не всё так однозначно.
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