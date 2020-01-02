История и статистика встреч сборных России и Швейцарии на молодёжных чемпионатах мира

Сегодня, 2 января, сборная России проведёт четвертьфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Швейцарии. Встреча начнётся в 14:30 мск.

Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 18 раз. Россияне одержали 15 побед, два матча завершились вничью. На прошлом турнире команды встречались дважды. В матче группового этапа Россия выиграла со счётом 7:4, а в матче за бронзовые медали Россия выиграла со счётом 5:2.

МЧМ Место проведения Стадия Соперники Счёт Авторы голов МЧМ-1994 Чехия Группа Россия — Швейцария 5:3 Шарифьянов (2), Твердовский, Бобарико, Буре — Зоммер, Цайтер, Лоозер МЧМ-1998 Финляндия Группа Россия — Швейцария 3:3 Чубаров, Марков, Шиханов — Циглер, Кристен, Штюсси МЧМ-1999 Канада Группа Россия — Швейцария 6:0 Афиногенов, Ляшенко, Добрышкин, Чубаров, Балмочных, Счастливый МЧМ-2000 Швеция Группа Россия — Швейцария 7:1 Афанасенков, Фёдоров, Зиновьев, Зевахин, Денисов, Швидкий, Бут — Конн МЧМ-2001 Россия Группа Россия — Швейцария 3:3 П. Воробьёв, Ковальчук, Гребешков — Хелфенштайн, Суттер, Нюсли МЧМ-2002 Чехия Группа Россия — Швейцария 4:0 Чистов, Соин, Фролов, Князев МЧМ-2003 Канада Группа Россия — Швейцария 7:5 Кольцов, И. Григоренко (2), Овечкин (3), Шишканов — Кристен, П. Берчи (2), Нойеншвандер (2) МЧМ-2005 США Группа Россия — Швейцария 6:1 Д. Воробьёв, Пестунов, Овечкин (2), Галимов, Мишарин — Касер МЧМ-2007 Швеция Группа Россия — Швейцария 6:0 И. Зубов, Бумагин, Макаров, Черепанов, Анисимов, Войнов МЧМ-2008 Чехия Группа Россия — Швейцария 4:3 Королёв, Саюстов, Гордеев, Тихонов — Жакеме, Визер, Зури МЧМ-2010 Канада Четвертьфинал Россия — Швейцария 2:3 Тарасенко, Петров — Лоиша, Нидеррайтер (2) МЧМ-2012 Канада Группа Россия — Швейцария 3:0 Хохлачёв, Гусев, М. Григоренко МЧМ-2013 Россия Четвертьфинал Россия — Швейцария 4:3 ОТ Хохлачёв, М. Григоренко, Кучеров (1+ПБ) — Берчи, Несс, Андригетто МЧМ-2014 Швеция Группа Россия — Швейцария 7:1 И. Барбашёв, Миронов, Якимов, Барабанов, Жафяров, Основин, М. Григоренко — Фукс МЧМ-2015 Канада Группа Россия — Швейцария 7:0 Рафиков, Дергачёв, Бучневич, Толчинский, Шаров, Лещенко, Каменев МЧМ-2018 США Группа Россия — Швейцария 5:2 Сёмин, Костин, Каюмов, Иванов, Абрамов — Миранда, Егер МЧМ-2019 Канада Группа Россия — Швейцария 7:4 Марченко, Саморуков, Денисенко, Слепец, Алексеев, Шэн, Кравцов — Леман (2), Нуссбаумер, Брюшвайлер МЧМ-2019 Канада Матч за 3-е место Россия — Швейцария 5:2 Слепец (3), Шашков, Костин — Нуссбаумер, Брюшвайлер

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