Радулов продлил результативную серию до 9 матчей, это повторение личного рекорда в НХЛ

В матче «Зимней классики» Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Коттон Боул Стэдиум» и завершилась волевой победой хозяев со счётом 4:2.

Автором победной шайбы стал российский нападающий «Далласа» Александр Радулов, реализовавший большинство в третьем периоде. В этом матче Радулов отыграл 15 минут и 58 секунд, отметившись одной заброшенной шайбой. Нападающий завершил встречу с показателем полезности «+1».

Теперь на счету Радулова 27 (12+15) очков в 38 матчах этого сезона. Его результативная серия насчитывает уже девять матчей, что является повторением личного рекорда в НХЛ. В сезоне 2017/2018 также было две результативные серии по девять матчей.