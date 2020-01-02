Сборная Германии разгромила Казахстан в первом матче серии за право играть на МЧМ-2021

Сборная Германии обыграла команду Казахстана в первом матче серии за право выступить в следующем розыгрыше молодёжного чемпионата мира. Счёт встречи — 4:0.
Расписание четвертьфиналов молодёжного чемпионата мира—2020 на 2 января
В составе команды Тобиаса Абштрайтера отличились Лукас Райхель, Луис Бруне, Джон Петерка и Доминик Бокк. Матч на ноль провёл голкипер немецкой команды Хендрих Хане.
Таким образом, счёт в серии до двух побед стал 1-0 в пользу сборной Германии. Следующая встреча между Казахстаном и Германией пройдёт послезавтра, 4 января. Если счёт в серии сравняется, то на следующий день состоится решающий матч.
В 2021 году на молодёжном чемпионате мира выступит сборная Австрии, которая заменит проигравшую команду в паре Казахстан — Германия.
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