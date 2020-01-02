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Лучшим новичком декабря в НХЛ признан нападающий «Баффало» Олофссон

Лучшим новичком декабря в НХЛ признан нападающий «Баффало» Олофссон
Хоккей / НХЛ 0

Форвард «Баффало» Виктор Олофссон стал лучшим новичком НХЛ по итогам декабря, информирует пресс-служба лиги.

Хоккеист оказался лучшим среди новичков по голам (6), очкам (14), голам в большинстве (3) и очкам в большинстве (6). В минувшем месяце 24-летний нападающий сыграл 14 встреч.

В текущем сезоне Олофссон провёл 41 матч и набрал 34 (16+18) очка.

Приз также могли получить Ник Сузуки («Монреаль»), Александр Тексье («Коламбус»), Доминик Кубалик («Чикаго»), Карсон Соуси («Миннесота»), Филип Задина («Детройт») и Илья Самсонов («Вашингтон»).

Ранее вратарь столичной команды Самсонов стал самым успешным вратарём-новичком в истории «Кэпиталз». Никому ранее не удавалось одержать 10 побед за 12 матчей в стартовом составе.

Самсонов — второй вратарь в истории НХЛ, выигравший семь первых выездных матчей
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