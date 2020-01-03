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Д. Густафссон: Россия должна бояться Швецию. Все команды должны нас бояться

Д. Густафссон: Россия должна бояться Швецию. Все команды должны нас бояться
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий молодёжной сборной Швеции Давид Густафссон поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира с командой России.

«Мы много играли с Россией, когда были моложе. Здесь я за ними особо не следил, но у них всегда хорошая команда. Думаю, нам надо улучшать свою игру, так всегда, в полуфинале надо сыграть ещё лучше. Сегодня, когда мы вели 3:0, то не раз позволяли чехам выходить в контратаки два в одного. Против России такого нельзя допускать, потому что они забьют.

Россия должна нас бояться? Да, конечно, все команды должны нас бояться. У нас очень хорошая команда, мы можем выиграть золото. У России молодой вратарь, но очень хороший. Надеюсь, мы забьём больше них», — передаёт слова Густафссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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