Расписание полуфиналов молодёжного чемпионата мира — 2020 на 4 января

Сегодня, 4 января, в Чехии продолжится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В восьмой игровой день турнира будет сыграно три матча.

Второй матч утешительного раунда. Серия идёт до двух побед. Проигравший покинет элитный дивизион. Первый матч остался за сборной Германии со счётом 4:0.

Казахстан — Германия — 13:00 мск (Острава)

Полуфиналы

Швеция — Россия — 17:00 (Острава)

Канада — Финляндия — 21:00 (Острава)

В четвертьфинале Швеция разгромила Чехию (5:0). Шведская команда одержала победы в каждом из пяти матчей на турнире с общим счётом 25:8. Ранее были обыграны сборные Финляндии (3:2 ОТ), Швейцарии (5:2), Казахстана (6:2) и Словакии (6:2). Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.



Россияне в группе В победили команды Канады (6:0) и Германии (6:1) и потерпели два поражения — от Чехии (3:4) и США (1:3). В четвертьфинале россияне переиграли Швейцарию (3:1).