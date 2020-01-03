Подколзин: помню финал ЮЧМ со Швецией, но что мне им доказывать?

Нападающий молодёжной сборной России Василий Подколзин поделился мнением о предстоящей игре против команды Швеции.

" Это хорошая команда, в которой очень много обученных игроков. Они хорошо играют в большинстве. Завтра будет интересный матч.



Может быть Швеция группового этапа и плей-офф из года в год — разные команды, я на самом деле не так хорошо за ними следил. Но они достаточно ровно идут по этому турниру. То, что мы вчера видели у них с Чехией, это была очень зрелая и умелая игра.

У них много игроков, которые обыграли нас в финале ЮЧМ-2019, но что мне им доказывать? Конечно, я прекрасно помню тот матч. Тем интереснее будет завтра. Видел я Рэймонда на этом чемпионате. Он выделяется, прилично руками рисует. Мы найдем пути завтра.



Если честно, то пока не знаю поменяет ли что-то отсутствие Дорофеева в большинстве. Завтра увидим.

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СКА 0:5 проигрывает? А кто в воротах играет? Мельничук? Я сейчас в соцсетях не сижу. Максимально абстрагируюсь от всего. Короткое время, потом жалеть будешь, если что-то сделал не так", — передаёт слова Подколзина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.