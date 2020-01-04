Швеция — Россия: онлайн-трансляция матча МЧМ-2020 по хоккею начнётся в 17:00

Сегодня, 4 января, сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Швеции. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В четвертьфинале российская команда со счётом 3:1 обыграла сборную Швейцарии, шведская команда разгромила сборную Чехию — 5:0. Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.

На тренировке перед матчем российская команда занималась в следующих сочетаниях:

Вратари: Аскаров, Мифтахов, Исаев;

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Грошев— Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов— Соркин.