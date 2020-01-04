Швеция — Россия: онлайн-трансляция матча МЧМ-2020 по хоккею начнётся в 17:00
Сегодня, 4 января, сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Швеции. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В четвертьфинале российская команда со счётом 3:1 обыграла сборную Швейцарии, шведская команда разгромила сборную Чехию — 5:0. Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.
На тренировке перед матчем российская команда занималась в следующих сочетаниях:
Вратари: Аскаров, Мифтахов, Исаев;
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Грошев— Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов— Соркин.
Звёздные игроки, сила и слабые места. Что нужно знать о сборной Швеции
Соперник – сложнейший, но в сборной России знают, как обыгрывать «тре крунур» в полуфиналах.
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