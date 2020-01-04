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Швеция — Россия на МЧМ-2020: где смотреть матч 1/2 финала в прямом эфире

Швеция — Россия на МЧМ-2020: где смотреть матч 1/2 финала в прямом эфире
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 4 января, сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Швеции. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира Швеция — Россия в прямой эфире покажет Первый канал и официальный сайт Федерации хоккея России.

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Сборные России и Швеции встречались на молодёжных чемпионатах мира 24 раза. Россияне выиграли девять матчей, один завершился вничью.

В четвертьфинале российская команда со счётом 3:1 обыграла сборную Швейцарии, шведская команда разгромила сборную Чехию — 5:0. Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.

На тренировке перед матчем российская команда занималась в следующих сочетаниях:

Вратари Аскаров, Мифтахов, Исаев;
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Грошев — Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин.

Россия – Швеция в матче за выход в финал МЧМ! Это будет грандиозная битва. LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швеция на молодёжном чемпионате мира.
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