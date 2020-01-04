Швеция — Россия на МЧМ-2020: где смотреть матч 1/2 финала в прямом эфире

Сегодня, 4 января, сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Швеции. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
Полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира Швеция — Россия в прямой эфире покажет Первый канал и официальный сайт Федерации хоккея России.
Больше статей и новостей о молодёжном чемпионате мира 2020 года
Сборные России и Швеции встречались на молодёжных чемпионатах мира 24 раза. Россияне выиграли девять матчей, один завершился вничью.
В четвертьфинале российская команда со счётом 3:1 обыграла сборную Швейцарии, шведская команда разгромила сборную Чехию — 5:0. Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.
На тренировке перед матчем российская команда занималась в следующих сочетаниях:
Вратари Аскаров, Мифтахов, Исаев;
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Грошев — Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин.
- 4 января 2020
-
13:15
-
13:00
-
12:46
-
12:26
-
12:09
-
11:30
-
11:29
-
11:23
-
10:22
-
09:29
-
09:25
-
08:45
-
08:20
-
07:17
-
07:00
-
06:54
-
06:20
-
05:13
- 3 января 2020
-
23:43
-
23:20
-
22:29
-
22:19
-
22:09
-
22:05
-
21:57
-
21:51
-
21:23
-
21:19
-
21:07
-
20:50
-
20:33
-
20:28
-
20:16
-
20:11
-
20:11