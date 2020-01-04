Швеция — Россия на МЧМ-2020: где смотреть матч 1/2 финала в прямом эфире

Сегодня, 4 января, сборная России проведёт полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Чехии. Соперником команды Валерия Брагина будет сборная Швеции. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.



Полуфинальный матч молодёжного чемпионата мира Швеция — Россия в прямой эфире покажет Первый канал и официальный сайт Федерации хоккея России.



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Сборные России и Швеции встречались на молодёжных чемпионатах мира 24 раза. Россияне выиграли девять матчей, один завершился вничью.



В четвертьфинале российская команда со счётом 3:1 обыграла сборную Швейцарии, шведская команда разгромила сборную Чехию — 5:0. Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.



На тренировке перед матчем российская команда занималась в следующих сочетаниях:



Вратари Аскаров, Мифтахов, Исаев;

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Грошев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин.

Россия – Швеция в матче за выход в финал МЧМ! Это будет грандиозная битва. LIVE Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швеция на молодёжном чемпионате мира.