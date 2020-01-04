Стал известен состав сборной России на полуфинальный матч со Швецией на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной России на полуфинальный матч со Швецией на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Состав сборной России:



Аскаров (Мифтахов);

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.



В четвертьфинале российская команда со счётом 3:1 обыграла сборную Швейцарии, шведская команда разгромила сборную Чехию — 5:0. Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.



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