Стал известен состав сборной России на полуфинальный матч со Швецией на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной России на полуфинальный матч со Швецией на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Состав сборной России:
Аскаров (Мифтахов);
Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;
Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;
Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.
В четвертьфинале российская команда со счётом 3:1 обыграла сборную Швейцарии, шведская команда разгромила сборную Чехию — 5:0. Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.
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