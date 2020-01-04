Стал известен состав сборной Швеции на полуфинальный матч с Россией на МЧМ-2020
Стал известен состав сборной Швеции на полуфинальный матч со Россией на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Состав сборной Швеции:
Альнефельт (Элиассон);
Сёдерстрём — Сандин, Фагемо — Густафссон — Хёгландер;
Лундквист — Гиннинг, Берггрен — Бек — Пашич;
Бьёрнфот — Броберг, Хольц — Хенрикссон — Рэймонд;
Норлиндер, Эберг — Густафссон — Нессен, Эрикссон.
В четвертьфинале российская команда со счётом 3:1 обыграла сборную Швейцарии, шведская команда разгромила сборную Чехию — 5:0. Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.
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Россия – Швеция в матче за выход в финал МЧМ! Это будет грандиозная битва. LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швеция на молодёжном чемпионате мира.
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