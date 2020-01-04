Стал известен состав сборной Швеции на полуфинальный матч с Россией на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной Швеции на полуфинальный матч со Россией на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Состав сборной Швеции:



Альнефельт (Элиассон);

Сёдерстрём — Сандин, Фагемо — Густафссон — Хёгландер;

Лундквист — Гиннинг, Берггрен — Бек — Пашич;

Бьёрнфот — Броберг, Хольц — Хенрикссон — Рэймонд;

Норлиндер, Эберг — Густафссон — Нессен, Эрикссон.



В четвертьфинале российская команда со счётом 3:1 обыграла сборную Швейцарии, шведская команда разгромила сборную Чехию — 5:0. Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.



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