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Стал известен состав сборной Швеции на полуфинальный матч с Россией на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной Швеции на полуфинальный матч с Россией на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Стал известен состав сборной Швеции на полуфинальный матч со Россией на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею. Начало матча — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной Швеции:

Альнефельт (Элиассон);
Сёдерстрём — Сандин, Фагемо — Густафссон — Хёгландер;
Лундквист — Гиннинг, Берггрен — Бек — Пашич;
Бьёрнфот — Броберг, Хольц — Хенрикссон — Рэймонд;
Норлиндер, Эберг — Густафссон — Нессен, Эрикссон.

В четвертьфинале российская команда со счётом 3:1 обыграла сборную Швейцарии, шведская команда разгромила сборную Чехию — 5:0. Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.

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