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Сандин: у России много индивидуального мастерства, но Швеция сильна своей командой

Сандин: у России много индивидуального мастерства, но Швеция сильна своей командой
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Защитник молодёжной сборной Швеции Расмус Сандин поделился ожиданиями от встречи со сборной России в полуфинале МЧМ-2020.

«Играть с россиянами всегда весело, они сильны. Матч будет очень напряжённым. У сборной России много индивидуально сильных игроков и мастерства, но Швеция сильна командой, мы играем друг за друга. Нам выгодно такое положение», — приводит слова Сандина Hockeynews.se.

Сборные России и Швеции встречались на молодёжных чемпионатах мира 24 раза. Россияне выиграли девять матчей, один завершился вничью.

В четвертьфинале российская команда со счётом 3:1 обыграла сборную Швейцарии, шведская команда разгромила сборную Чехии — 5:0. Шведская молодёжка — единственная команда, не проигравшая ни разу на этом МЧМ.

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Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швеция на молодёжном чемпионате мира.
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