Шведы получили удаление за нарушение численного состава при игре в большинстве

Сборная Швеции получила удаление за нарушение численного состава при игре в большинстве во втором периоде встречи с командой России. Два шведских игрока столкнулись при попытке смениться, из-за чего на площадке осталось шесть хоккеистов в жёлтой форме.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.



Состав сборной Швеции:



Альнефельт (Элиассон);

Сёдерстрём — Сандин, Фагемо — Густафссон — Хёгландер;

Лундквист — Гиннинг, Берггрен — Бек — Пашич;

Бьёрнфот — Броберг, Хольц — Хенрикссон — Рэймонд;

Норлиндер, Эберг — Густафссон — Нессен, Эрикссон.



Состав сборной России:



Аскаров (Мифтахов);

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.