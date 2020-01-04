Хованов: у шведов вратарь неуверенно играет, сборная России должна использовать шанс

Нападающий сборной России Александр Хованов поделился впечатлениями от первого периода матча со сборной Швеции на МЧМ-2020. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.



«Что произошло в начале? Проиграли вбрасывание, шайба отлетела к защитнику, вратарь закрытым оказался, и такой случайный гол получился. Ничего страшного, вся игра впереди была. Шведы показывают всё то, к чему мы готовились. Большинство у них хорошее, нам нужно исключить удаления. В равной игре мы им шансов не даём. Шведы плотно играют? Да, нужно просто больше поднимать шайбу на защитников, больше набрасывать и идти на добивание. Вратарь у них не очень уверенно играет, мы должны воспользоваться этим шансом», — сказал Хованов в эфире Первого канала.

Россия и Швеция играют вничью в полуфинале МЧМ! Лучший бомбардир шведов получил 5+20. LIVE Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швеция на молодёжном чемпионате мира.