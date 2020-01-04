Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хованов: у шведов вратарь неуверенно играет, сборная России должна использовать шанс

Хованов: у шведов вратарь неуверенно играет, сборная России должна использовать шанс
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Нападающий сборной России Александр Хованов поделился впечатлениями от первого периода матча со сборной Швеции на МЧМ-2020. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.

«Что произошло в начале? Проиграли вбрасывание, шайба отлетела к защитнику, вратарь закрытым оказался, и такой случайный гол получился. Ничего страшного, вся игра впереди была. Шведы показывают всё то, к чему мы готовились. Большинство у них хорошее, нам нужно исключить удаления. В равной игре мы им шансов не даём. Шведы плотно играют? Да, нужно просто больше поднимать шайбу на защитников, больше набрасывать и идти на добивание. Вратарь у них не очень уверенно играет, мы должны воспользоваться этим шансом», — сказал Хованов в эфире Первого канала.

Россия и Швеция играют вничью в полуфинале МЧМ! Лучший бомбардир шведов получил 5+20. LIVE
Голы, составы и все последние новости — в онлайн-трансляции матча Россия — Швеция на молодёжном чемпионате мира.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020