Вратарь шведов Альнефельт сделал гениальный сейв клюшкой в полуфинале МЧМ-2020. Видео

Во втором периоде матча сборных Швеции и России в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею потрясающий сейв сделал голкипер шведов Хуго Альнефельт. Вратарь клюшкой отразил бросок в пустой угол ворот. Напомним, в первом периоде Альнефельт допустил результативную ошибку.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция — Россия.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.



Состав сборной Швеции:



Альнефельт (Элиассон);

Сёдерстрём — Сандин, Фагемо — Густафссон — Хёгландер;

Лундквист — Гиннинг, Берггрен — Бек — Пашич;

Бьёрнфот — Броберг, Хольц — Хенрикссон — Рэймонд;

Норлиндер, Эберг — Густафссон — Нессен, Эрикссон.



Состав сборной России:



Аскаров (Мифтахов);

Романов — Галенюк, Денисенко — Хованов — Соколов;

Пыленков — Замула, Дорофеев — Морозов — Александров;

Мисюль — Журавлёв, Марченко — Воронков — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.