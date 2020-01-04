Реакция «скамейки» сборной России на победу в полуфинале МЧМ-2020. Видео
Сборная России обыграла команду Швеции со счётом 5:4 ОТ в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Решающую шайбу в овертайме забросил нападающий Иван Морозов.
Посмотреть видео, запечатлевшее реакцию «скамейки» сборной России, можно в «твиттере» ИИХФ.
Россияне впервые с 2016 года сыграют в финале молодёжного чемпионата мира. В 2017 и 2019 годах Россия завоевала бронзовые медали, в 2018-м стала пятой. Сборная России не выигрывает золото МЧМ с 2011 года — с тех пор, как в драматичном матче была обыграна команда Канады (5:3).
Финал турнира, где примет участие сборная России, состоится завтра, 5 января. Начало встречи — в 21:00 мск. Соперником россиян станет победитель полуфинальной пары Канада — Финляндия.
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Главные герои – Егор Соколов и Иван Морозов. Молчали весь турнир, а сегодня оформили по дублю.
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