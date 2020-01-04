Чудо-спасение Журавлёва, куча-мала, буря эмоций «скамейки». Фото выхода России в финал МЧМ

4 января в Остраве на льду стадиона «Остравар-Арена» в матче полуфинала МЧМ-2020 сборная России обыграла Швецию. Встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ.
Шведы сумели быстро открыть счёт, уже на 16-й секунде встречи ворота Ярослава Аскарова поразил защитник Расмус Сандин. Через две с половиной минуты россияне сумели отыграться, большинство реализовал форвард Иван Морозов. Вскоре сборная России вновь использовала численное преимущество «5 на 4», автором гола стал нападающий Александр Хованов. На 13-й минуте россияне упрочили преимущество — после ошибки голкипера шведов ворота поразил форвард Егор Соколов. До перерыва Швеция отыграла одну шайбу усилиями Самуэля Фагемо. На 32-й минуте Сандин отправил ещё одну шайбу в ворота сборной России. В первой половине третьего периода соперники обменялись голами Нильса Лундквиста и Соколова. Встреча перешла в овертайм, где победу россиянам принёс Иван Морозов.
Лучшие кадры с матча Швеция — Россия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Чехии.
- 4 января 2020
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