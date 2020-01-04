Североамериканский журналист: Россия деклассировала Швецию в полуфинале МЧМ

Известный североамериканский журналист Стив Курнуанос поделился мнением о первом полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира, в котором встречались сборные России и Швеции. Встреча завершилась победой россиян со счётом 5:4 ОТ. Теперь в финале турнира молодёжная сборная России сыграет с победителем матча Канада — Финляндия.

«Швецию сегодня деклассировали. Только большинство и мандраж Аскарова позволило создать интригу. Жаль, что всё закончилось в формате «три на три», но победила лучшая команда», — написал Курнуанос в «твиттере».

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Швеция.

Финал молодёжного чемпионата мира состоится 5 января, в воскресенье. Со сборной Канады Россия играла на групповом этапе, тот матч завершился победой россиян со счётом 6:0.