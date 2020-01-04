Североамериканский журналист: Россия деклассировала Швецию в полуфинале МЧМ

Известный североамериканский журналист Стив Курнуанос поделился мнением о первом полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира, в котором встречались сборные России и Швеции. Встреча завершилась победой россиян со счётом 5:4 ОТ. Теперь в финале турнира молодёжная сборная России сыграет с победителем матча Канада — Финляндия.
«Швецию сегодня деклассировали. Только большинство и мандраж Аскарова позволило создать интригу. Жаль, что всё закончилось в формате «три на три», но победила лучшая команда», — написал Курнуанос в «твиттере».
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Швеция.
Финал молодёжного чемпионата мира состоится 5 января, в воскресенье. Со сборной Канады Россия играла на групповом этапе, тот матч завершился победой россиян со счётом 6:0.
- 4 января 2020
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