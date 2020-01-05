Дементьев: сборной России нельзя проигрывать столько вбрасываний, как в матче со шведами

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал результат матча 1/2 финала молодёжного чемпионата мира Россия — Швеция. Встреча завершилась победой россиян со счётом 5:4 ОТ. Дементьев обратил внимание на неудачную игру россиян на вбрасываниях. Шведы выиграли 37 вбрасываний, россияне — 21.
«Прекрасно начали матч, задали свою игру. Быстро отыгрались, это помогло не расстроиться и играть дальше. Несколько расслабились во втором периоде и дали возможность шведам показать то, на что они способны и почему играют в полуфинале. Наши игроки позволили себе не до конца бороться в единоборствах. Особенно у бортов и в ситуациях 50 на 50, чем моментально воспользовался соперник, сравняв счёт. Хорошо, что в итоге победили.
Много пропустили в меньшинстве? Над этим нужно работать, нельзя столько пропускать в меньшинстве. И ещё очень важный момент, на котором надо сконцентрироваться нашим игрокам, это вбрасывания. Столько их проигрывать, как в игре со шведами, просто нельзя.
Необходимо знать обязанности каждого по выходу из вбрасывания, то есть кто, как и в какую сторону делает подбор. Пожелаю удачи и хладнокровия нашим ребятам в финальной игре», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 5 января 2020
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