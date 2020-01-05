Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Расписание финала и матча за третье место молодёжного чемпионата мира — 2020 на 5 января

Расписание финала и матча за третье место молодёжного чемпионата мира — 2020 на 5 января
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сегодня, 5 января, в Чехии завершится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В заключительный игровой день турнира будет сыграно три матча.

Статистика лучших игроков турнира

Решающий матч утешительного раунда. Серия идёт до двух побед. Проигравший покинет элитный дивизион. Первый матч остался за сборной Германии со счётом 4:0. Во второй встрече победил Казахстан (4:1).

Германия — Казахстан — 13:00 мск (Острава)

U20 ЧМ-2020. Утешительный раунд
05 января 2020, воскресенье. 13:00 МСК
Германия U20
Не начался
Казахстан U20

Матч за третье место

Швеция — Финляндия— 17:00 (Острава)

U20 ЧМ-2020. За 3-е место
05 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Финляндия U20

Финал

Канада — Россия — 21:00 (Острава)

U20 ЧМ-2020. Финал
05 января 2020, воскресенье. 21:00 МСК
Канада U20
Не начался
Россия U20

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.

Как Россия пережила невероятный матч со Швецией и каким будет финал. Говорит Брагин
Удаление шведа чистое, Аскаров должен был выручать, в финале должен сыграть Мифтахов – что сказал главный тренер сборной России.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020