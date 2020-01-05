Расписание финала и матча за третье место молодёжного чемпионата мира — 2020 на 5 января

Сегодня, 5 января, в Чехии завершится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В заключительный игровой день турнира будет сыграно три матча.

Статистика лучших игроков турнира

Решающий матч утешительного раунда. Серия идёт до двух побед. Проигравший покинет элитный дивизион. Первый матч остался за сборной Германии со счётом 4:0. Во второй встрече победил Казахстан (4:1).

Германия — Казахстан — 13:00 мск (Острава)

Матч за третье место

Швеция — Финляндия— 17:00 (Острава)

Финал

Канада — Россия — 21:00 (Острава)

В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.