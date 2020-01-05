Расписание финала и матча за третье место молодёжного чемпионата мира — 2020 на 5 января
Сегодня, 5 января, в Чехии завершится молодёжный чемпионат мира 2020 года по хоккею. В заключительный игровой день турнира будет сыграно три матча.
Статистика лучших игроков турнира
Решающий матч утешительного раунда. Серия идёт до двух побед. Проигравший покинет элитный дивизион. Первый матч остался за сборной Германии со счётом 4:0. Во второй встрече победил Казахстан (4:1).
Германия — Казахстан — 13:00 мск (Острава)
U20 ЧМ-2020. Утешительный раунд
05 января 2020, воскресенье. 13:00 МСК
Германия U20
Не начался
Казахстан U20
Матч за третье место
Швеция — Финляндия— 17:00 (Острава)
U20 ЧМ-2020. За 3-е место
05 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Швеция U20
Не начался
Финляндия U20
Финал
Канада — Россия — 21:00 (Острава)
В полуфинальных матчах сборная Канады разгромила команду Финляндии (5:0), а сборная России в овертайме сломила сопротивление Швеции (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал оформивший дубль Иван Морозов.
Как Россия пережила невероятный матч со Швецией и каким будет финал. Говорит Брагин
Удаление шведа чистое, Аскаров должен был выручать, в финале должен сыграть Мифтахов – что сказал главный тренер сборной России.
Читайте также
- 5 января 2020
-
07:05
-
07:00
-
06:47
-
06:08
-
05:53
-
05:03
-
03:16
-
03:00
-
02:48
-
02:38
-
01:52
-
01:40
-
01:32
-
01:15
-
00:55
-
00:51
-
00:47
-
00:44
-
00:24
-
00:16
-
00:10
- 4 января 2020
-
23:56
-
23:56
-
23:52
-
23:31
-
23:15
-
23:11
-
23:08
-
22:57
-
22:38
-
22:35
-
22:19
-
22:13
-
22:13
-
21:46
Партнерский контент