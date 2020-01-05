Результаты полуфинальных матчей и сетка плей-офф МЧМ

4 января в Остраве состоялись полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира 2020 года.

Статистика лучших игроков МЧМ-2020

Швеция — Россия — 4:5 ОТ. Автором победной шайбы стал Иван Морозов, оформивший дубль.

Канада — Финляндия — 5:0. В составе победителей дубль оформил Алексис Лафренье. Матч на ноль провёл голкипер Джоэль Хофер.

Также был сыгран второй матч утешительного раунда за право сыграть на чемпионате мира 2021 года. Серия идёт до двух побед. Проигравший покинет элитный дивизион.

Казахстан — Германия — 4:1 (1-1).

Сборная России сыграет в финале с командой Канады, а Швеция и Финляндия разыграют бронзовые медали. В первом матче игрового дня Казахстан и Германия разыграют место в элите. Все матчи пройдут 5 января.