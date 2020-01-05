Результаты полуфинальных матчей и сетка плей-офф МЧМ
4 января в Остраве состоялись полуфинальные матчи молодёжного чемпионата мира 2020 года.
Статистика лучших игроков МЧМ-2020
Швеция — Россия — 4:5 ОТ. Автором победной шайбы стал Иван Морозов, оформивший дубль.
U20 ЧМ-2020. 1/2 финала
04 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Швеция U20
Окончен
4 : 5
ОТ
Россия U20
1:0 Сандин (Густафссон) – 00:16' (5x5) 1:1 Морозов (Подколзин, Дорофеев) – 03:04' (5x4) 1:2 Хованов (Александров, Денисенко) – 05:40' (5x4) 1:3 Соколов – 12:05' (5x5) 2:3 Фагемо (Лундквист, Сандин) – 14:54' (5x4) 3:3 Сандин (Фагемо, Нессен) – 31:02' (5x4) 4:3 Лундквист (Сандин, Нессен) – 44:25' (5x4) 4:4 Соколов (Хованов) – 48:35' (5x5) 4:5 Морозов (Подколзин, Воронков) – 63:24' (3x3)
Канада — Финляндия — 5:0. В составе победителей дубль оформил Алексис Лафренье. Матч на ноль провёл голкипер Джоэль Хофер.
U20 ЧМ-2020. 1/2 финала
04 января 2020, суббота. 21:00 МСК
Канада U20
Окончен
5 : 0
Финляндия U20
1:0 Макмайкл (Дудас) – 01:48' (5x5) 2:0 Лафренье (Фут, Хэйтон) – 03:05' (5x5) 3:0 Драйсдейл (Лавуа, Байфилд) – 03:55' (5x5) 4:0 Делландреа (Дудас, Макмайкл) – 14:49' (5x5) 5:0 Лафренье (Эддисон, Хэйтон) – 37:53' (5x4)
Также был сыгран второй матч утешительного раунда за право сыграть на чемпионате мира 2021 года. Серия идёт до двух побед. Проигравший покинет элитный дивизион.
Казахстан — Германия — 4:1 (1-1).
U20 ЧМ-2020. Утешительный раунд
04 января 2020, суббота. 13:00 МСК
Казахстан U20
Окончен
4 : 1
Германия U20
1:0 Александров (Сайко) – 04:39' (5x5) 2:0 Бойко (Мусоров) – 25:05' (5x5) 3:0 Александров (Шайхмедденов) – 41:32' (5x5) 4:0 Чапоров (Мусоров) – 56:27' (en) 4:1 Шинко (Вирт, Киндер) – 58:31' (5x5)
Сборная России сыграет в финале с командой Канады, а Швеция и Финляндия разыграют бронзовые медали. В первом матче игрового дня Казахстан и Германия разыграют место в элите. Все матчи пройдут 5 января.
Канадцы раздавили финнов за четыре минуты! В финале они будут мстить России за 0:6
Канадцы заставили Финляндию заплатить по счетам. На очереди реванш с Россией. Главное, чтобы они не успели сходить в зоопарк.
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