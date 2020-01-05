Ковальчук подготовил сюрприз болельщикам «Монреаля», заговорив по-французски. Видео

Российский нападающий Илья Ковальчук подготовил сюрприз болельщикам «Монреаль Канадиенс». Россиянин обратился к болельщикам своего нового клуба на французском языке.

«Я очень рад быть в Монреале», — сказал Ковальчук на французском.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Монреаля».

Единственный официальный язык в Монреале — французский, для 59,8 % жителей города этот язык является родным.

Напомним, россиянин подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.

Илья Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 играх.

В ноябре Ковальчуку была выплачена окончательная часть бонусов, а сам он выставлен на драфт отказов с последующим расторжением. В 2001 году Ковальчук был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим первым номером клубом «Атланта Трэшерз», в котором он впоследствии провёл почти 10 сезонов. В 2018 году стал олимпийским чемпионом в Пхёнчхане.