Ковальчук подготовил сюрприз болельщикам «Монреаля», заговорив по-французски. Видео

Российский нападающий Илья Ковальчук подготовил сюрприз болельщикам «Монреаль Канадиенс». Россиянин обратился к болельщикам своего нового клуба на французском языке.
«Я очень рад быть в Монреале», — сказал Ковальчук на французском.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Монреаля».
Единственный официальный язык в Монреале — французский, для 59,8 % жителей города этот язык является родным.
Напомним, россиянин подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.
Илья Ковальчук, будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, со средней заработной платой $ 6,25 млн. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 играх.
В ноябре Ковальчуку была выплачена окончательная часть бонусов, а сам он выставлен на драфт отказов с последующим расторжением. В 2001 году Ковальчук был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим первым номером клубом «Атланта Трэшерз», в котором он впоследствии провёл почти 10 сезонов. В 2018 году стал олимпийским чемпионом в Пхёнчхане.
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