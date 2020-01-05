Ковальчук – о переходе в «Монреаль»: помню, что здесь одно из лучших мест для игры

Российский нападающий Илья Ковальчук прокомментировал свой переход в «Монреаль Канадиенс».
«Уход из «Лос-Анджелес Кингз»? Это было тяжело, потому что хоккей – моё любимое занятие. Это было сложно, но моя семья была рядом со мной. Это очень важно. Поддержка от них и моих близких друзей была лучшей. Это было тяжёлое время, но я должен был пройти через такие ситуации. Это сделает меня сильнее.
Я очень рад, что нахожусь здесь. У «Монреаля» безумная фанатская база. Я помню, каждый раз, когда я выступал здесь, понимал, что это из лучших мест для игры. Очень хочу поскорее выйти на лёд», — приводит слова Ковальчука официальный сайт «Монреаля».
Напомним, россиянин подписал двусторонний контракт с «Монреалем» на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс.
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